COMUNICATO STAMPA / 12 maggio 2022

L’assemblea delle Agenzie viaggi del Trentino

Venerdì 13 maggio alle 16 presso le Cantine Ferrari a Trento

TRENTO. Si tiene domani, venerdì 13 maggio alle 16, l’assemblea annuale delle Agenzie viaggio del Trentino aderenti a Fiavet. L’incontro sarà l’occasione per fare il bilancio sull’anno passato e fare il punto sulla situazione della categoria in vista della prossima stagione turistica.

All’assemblea parteciperanno, oltre al presidente Fiavet Trentino Sebastiano Sontacchi, anche la presidente Fiavet nazionale Ivana Jelinic e l’assessore provinciale Roberto Failoni.

Al termine dell’assemblea ci sarà la presentazione di un lavoro commissionato a un gruppo di studenti dell’Alta Formazione Professionale Management Turistico di Roncegno, a cui è stata chiesta la loro visione da millennial, in quanto viaggiatori del futuro: come vedono l’adv del futuro e quali suggerimenti possono dare per avvicinare le nuove generazioni alle adv e quali servizi dovrebbero offrire.



