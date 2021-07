CATANZARO Agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. Lamezia Terme hanno eseguito, nei confronti di R. A., lametino 70enne, l’ordinanza con la quale il gip del Tribunale di Lamezia Terme, Emma Sonni, per il reato di atti persecutori, ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, prescrivendogli, inoltre, di mantenersi a una distanza minima di 200 metri dagli stessi. L’ordinanza di applicazione della misura cautelare trae origine dai numerosi interventi della Squadra Volanti del commissariato, presso l’abitazione della famiglia del 70enne, in applicazione del cosiddetto “Protocollo Eva”, per svariate emergenze in cui è stato prestato soccorso ai suoi familiari, vittime di frequenti e reiterati atti persecutori. (News&Com)

