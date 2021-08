(AGENPARL) – Roma, 22 agosto 2021 – I confini della Grecia saranno difesi, ha dichiarato il ministro degli interni, mentre la Grecia ha annunciato il completamento di una barriera di confine di 41 chilometri (25 miglia) lungo la frontiera turca.

Tra le crescenti preoccupazioni per un’imminente crisi dei migranti dopo il disimpegno del presidente Joe Biden dall’Afghanistan, la Grecia ha promesso di impedire a nuove ondate di stranieri di penetrare in Europa.

Parlando ai giornalisti sul sito del muro di confine a Evros, il ministro degli interni, Michalis Chrysochoidis, ha dichiarato , per Kathimerini : «È una nostra decisione – e questo è l’ordine del Primo Ministro che trasmettiamo oggi agli ufficiali delle forze armate Forze armate e polizia greca e agli enti locali — per difendere i nostri confini. I nostri confini rimarranno sicuri e inviolabili».

Ha aggiunto che il paese non «consentirà movimenti non autorizzati e irregolari e non consentiremo alcun tentativo di violarli».

Il ministro della Difesa Nikos Panayotopoulos ha affermato che la Grecia non può aspettare le “possibili conseguenze” dell’aumento dei flussi migratori dall’Afghanistan destabilizzato.

Chrysochoidis ha affermato che in cima alla recinzione di confine di 40 km, la Grecia ha implementato un sistema di sorveglianza “estremamente avanzato tecnologicamente” per impedire ulteriormente ai migranti di attraversare il confine turco a Evros.

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan – che in gran parte controlla il flusso di migranti in Europa – ha avvertito al telefono il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che potrebbe esserci un drastico aumento della migrazione dall’Afghanistan, che secondo lui rappresenterebbe “un grave sfida per tutti”.

«Una nuova ondata migratoria è inevitabile se non vengono prese le misure necessarie in Afghanistan e in Iran», ha detto Erdogan alla BBC.

La Grecia, che è stata in prima linea nella crisi migratoria europea del 2015, ha visto passare quasi un milione di migranti attraverso i suoi confini, con 60.000 persone rimaste nel paese fino ad oggi, molti concentrati nelle isole dove la popolazione locale è stata sopraffatta dai nuovi arrivati.

Martedì, il ministro della Migrazione Notis Mitarakis ha promesso che il paese non consentirà il ripetersi della crisi dei migranti, ha affermato: «Stiamo dicendo chiaramente che non vogliamo e non possiamo essere la porta dell’Europa per i rifugiati e i migranti che potrebbero cercare di venire a l’Unione Europea.

«Non possiamo avere milioni di persone che lasciano l’Afghanistan e vengono nell’Unione europea… e certamente non attraverso la Grecia».

Tuttavia, all’inizio di questo mese, il principale operatore umanitario tedesco Sybille Schnehage ha previsto che fino a tre milioni di migranti verranno dall’Afghanistan. I numeri rappresenterebbero il doppio dei migranti arrivati ​​durante la crisi del 2015.

Lunedì, anche il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito di una nuova ondata migratoria in seguito alla caduta del governo afghano a favore dei talebani, invitando i leader europei a proteggersi “contro i significativi flussi migratori irregolari”.

Altre nazioni europee, come l’Ungheria, la Polonia e la Lituania, hanno tutte eretto muri di confine o recinzioni per scoraggiare l’immigrazione illegale.

All’inizio di questo mese, il parlamento lituano ha votato la scorsa settimana per erigere una recinzione con la Bielorussia.