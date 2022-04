(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Find official guidance for your community through this new COVID-19 website from the Department of Health and Human Services (HHS).

Continue to Stay Safe During the COVID-19 Pandemic

[Access an all-in-one COVID toolkit with COVID.gov](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVy4M88NV9Z2W3jYmHC4b65MjW5NMkyh4J2WxpN7dHCtr3q3mQV1-WJV7CgDdpVcB57k4M39WwMfX8xrvL_DyW9d47n-8TbFHqW8V-75X7J1JQsW6NyQRM94GqxXW1hPw0S2QDv1xW35ZYt83ttqxkVfZN9g3GfZmNW2G3d808FYwLPW5lmmJl1CwZkcW6jkj8S1nQvqBN6bFJyyL7nD2V_bB9l7-6Sf6W6FRLBv4Ml08lW7nZvcj6Fh2_4W90tjpn6MMsRjW2xp7s65PQHpNW2ZXRHZ6FYjLH3klp1). This new website from the Department of Health and Human Services (HHS) collects resources and guidance for your community. Use the toolkit to:

Search for your county’s current COVID-19 community levels

Get guidance and access to treatments, vaccines and at-home testing

Learn more about symptoms and care if you or a loved one gets sick

Understand the latest travel rules and restrictions

[Young woman gets a COVID-19 booster shot from a female nurse wearing PPE](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVy4M88NV9Z2W3jYmHC4b65MjW5NMkyh4J2WxpN7dHCtr3q3mQV1-WJV7CgPXFW38FwzL34YY1lVKccjC4xvqYjW8YLsHl5W3hYTW3tlj5778L3RrW7JVjBV8vj0VzW366Xdq1xTcB0W6pRHBy6Kb4hVW4FQd0X1ZGd0PVw0ck65hstdfW6bhv1K6VHGHqW2rTNW79m3R2yW7npmsQ2RfKFVW2BMvTV5mZnnCW3lcFbS9knQ1_W8lRVYj4Y9TVnW19bB2l6tMgSyW33t9Zw1rSlDnW4LMS8n6QbyHl3jTR1)

