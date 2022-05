(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 23 maggio 2022

Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2: in programma un intervento di disinfestazione

Gli operatori del Servizio Antinsetti della ProService effettueranno un intervento di disinfestazione contro le blatte presso l’Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2 venerdì 27 maggio 2022.

Questo il dettaglio:

– Scuola dell’Infanzia di via Dei Genieri dalle 15,30 alle 16,30;

– Scuola Primaria di via Fosse Ardeatine dalle 16,30 alle 17,30.

Gli interventi verranno effettuati in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti di ispezione fognaria.

Con preghiera di diffusione

