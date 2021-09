(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Riparte la stagione delle corse a Capannelle

Venerdì 3 settembre 2021 – dalle ore 13.00

primo appuntamento con il galoppo

Finalmente l’attesa è finita.

Dopo i due mesi dedicati alla pausa estiva, venerdì 3 settembre, con la prima riunione dedicata al galoppo, riparte la stagione delle corse all’ippodromo Capannelle.

«Siamo elettrizzati al pensiero di cominciare questa nuova stagione – le parole di Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle- e contiamo di farlo ripartendo da dove abbiamo lasciato, dalla bellissima giornata del 29 giugno dedicata ai Grandi Premi Triossi e Turilli. Le nuove disposizione in tema di pandemia ci impongono di contingentare gli ingressi in ippodromo e consentirli solo ai possessori di green pass e di biglietto d’ingresso ma siamo certi che la nostra struttura vivrà di un entusiasmo sempre crescente grazie al cuore pulsante dei tantissimi appassionati di ippica che torneranno ad animare le nostre gradinate. In programma per questa seconda parte di stagione tantissimi imperdibili appuntamenti. Partiremo venerdì 3 settembre con il galoppo che vivrà la sua giornata di gala domenica 7 novembre, il Roma Champions Day, una straordinaria riunione impreziosita da cinque pattern e una listed tra cui i Premi Roma, Lydia Tesio, Ribot, Luciani, Guido Berardelli, Carla e Franco Aloisi e Divino Amore Livermore. Per quanto riguarda il trotto invece, grande attesa per le qualificazioni del Derby e delle Oaks in calendario il 18 settembre e per le finali che si disputeranno domenica il 10 ottobre. E a questo proposito siamo felici di presentare la grande novità della stagione, un’area attrezzata all’interno della pista che sarà allestita per il 94° Derby Italiano del Trotto e consentirà di assistere alle corse a pochi passi dalla dirittura d’arrivo, come mai era successo a Capannelle».

GALOPPO – Sarà con un’entusiasmante riunione di galoppo che l’Ippodromo Capannelle riaprirà le proprie porte agli appassionati. Nel turf non esistono le stagioni o meglio esiste soltanto una eterna splendida primavera. È la bellezza del nostro mondo.

Capannelle si prepara all’abbraccio con il suo pubblico, quindi accoglienza sempre all’altezza e costanti manifestazioni collaterali che sono nel dna di Capannelle e lo saranno anche nella stagione che va ad iniziare. Naturalmente il “dominus” sarà sempre lui, il Cavallo. Dunque decollo venerdì 3 settembre e solita sequenza – ove possibile – del martedì, venerdì e domenica. Da appuntare sul calendario la data del 26 settembre, con il Premio Repubbliche Marinare, Archidamia, Scheibler, Handicap di Autunno; quella del 17 ottobre con il Pandolfi per le femmine di due anni e tradizionale Hp con il Palmieri, in attesa del ricchissimo novembre arricchito dal “Roma Champion Day”, in programma domenica 7. Riflettori puntati sul Premio Roma, Lydia Tesio, Ribot Luciani, Guido Berardelli, Carlo e Franco Aloisi e Divino Amore Livermore, cinque pattern e una listed.

TROTTO – Negli ultimi quattro mesi del 2021 saranno venti i convegni di trotto all’impianto della Via Appia equamente divisi – 6 nei mesi di settembre e dicembre, 7 in quelli di ottobre e novembre – fino al termine dell’anno solare. Primo happening di assoluta rilevanza le quattro batterie del 94° Derby Italiano del Trotto e le quattro batterie delle Oaks del Trotto in programma sabato 18 ottobre;quindi i due Criterium per i giovanissimi della leva 2019 in calendario mercoledì 6 ottobre e soprattutto le finali del Derby e delle Oaks che saranno il clou dell’imperdibile appuntamento di domenica 10 ottobre.

L’emozione entra in pista.

L’ingresso all’Ippodromo Capannelle sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass e del tagliando d’ingresso.

Il biglietto nei normali pomeriggi di corse ha un costo di € 3,00 ed è acquistabile ai botteghini dell’ippodromo; nelle giornate speciali il prezzo potrebbe variare e sarà comunque comunicato di volta in volta.

