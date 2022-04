(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Inceneritore, Ferrara (M5S): “Zingaretti e Gualtieri prospettano un futuro grigio per Roma”

“La Regione Lazio tramite il governatore Nicola Zingaretti ripete un giorno sì e l’altro pure che Roberto Gualtieri ha fatto bene ad annunciare la realizzazione di un inceneritore a Roma per bruciare 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati ogni anno. Proprio oggi dichiara il suo pieno sostegno al progetto. Ancora una volta sono i numeri a dare torto a chi vuole prospettare un futuro grigio per la città di Roma. Andiamo per ordine.

Il pacchetto sull’economia circolare nazionale contiene una serie di disposizioni volte a promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare, basandosi su dati concreti che prevedono la riduzione dei rifiuti urbani nei prossimi anni: ma questo sia Gualtieri che Zingaretti non lo considerano.

La normativa europea prevede come obiettivo un’ulteriore riduzione dei rifiuti urbani entro il 2030 e gli andamenti registrati in questi anni confermano che la produzione di rifiuti è in calo: nel 2020 per quanto riguarda il Centro per il Lazio è stata registrata una diminuzione che si attesta intorno al 5,6%. I dati sono chiari e la quota rimanente in gran parte verrà assorbita nei prossimi 20 anni grazie agli impegni presi dai governi in Europa. Per questo tutte le città europee vanno in un’altra direzione e gli inceneritori presenti sul territorio europeo hanno sempre più fame di rifiuti, sono diventati antieconomici e vengono dismessi gradualmente.

Un inceneritore che nasce vecchio prima di essere realizzato, uno spreco di risorse pubbliche e che nei prossimi anni, se si vuole promuovere veramente una gestione dei rifiuti sostenibile sia a livello economico che ambientale, non avrà abbastanza rifiuti da bruciare.

Per questo abbiamo detto no all’inceneritore e proposto una alternativa che prevede impianti con capacità ridotte e una combustione senza fiamma, non inquinante e con una tecnologia innovativa.

Risulta altrettanto chiaro che andando in questa direzione sostituiamo la transizione ecologica per alimentare gli affari e andiamo a creare una bolla speculativa sulla pelle dei romani. Prima ancora di bruciare la ‘monnezza’ a Roma, siamo all’incenerimento della materia celebrale”.

Così in una nota il consigliere capitolino Paolo Ferrara (M5S).

🔊 Listen to this