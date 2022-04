(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 IMOLA, MARCHETTI (LEGA): “FELICI DI AVER DATO NOSTRO CONTRIBUTO PER RITORNO GP DI FORMULA 1: ORA AL LAVORO PER SFRUTTARE TUTTO L’IMPIANTO”

BOLOGNA, 26 APR – “Soddisfatti che il nostro contributo sia risultato funzionale al ritorno della Formula 1 sul circuito di Imola, così come la nostra determinazione, dimostrata anni fa quando ci davano dei “visionari”, nel rilanciare l’impianto come teatro naturale della massima formula del motorsport”. Così il consigliere regionale della Lega, e consigliere comunale a Imola, Daniele Marchetti, commenta il weekend di motori appena trascorso lungo il tracciato del Santerno.

“Felici di aver rivisto Imola viva grazie alla Formula Uno, una vetrina importante per l’Emilia-Romagna e l’intero paese. Ovviamente non sono in grado di quantificare l’indotto, quindi eviterò di commentare i numeri annunciati dal Presidente Bonaccini, ma quel che è certo è che il territorio ha riconquistato il posto che merita” sottolinea.

“Siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte come Lega: ricordo infatti che fino a qualche anno fa ci prendevano per visionari, sia sui filming day di inizio stagione, così come sui test Pirelli in corso in questi giorni, tutte cose che chiedevamo da tempo e che oggi sono realtà. In merito al Gran Premio di Formula 1 ricordo che “siamo stati noi a suggerire all’organizzazione di utilizzare i fondi della promozione territoriale e di coinvolgere l’ACI: tutte carte che sono risultate vincenti. Ora però, conclusa questa edizione, la prima a porte aperte dopo tanti anni, continueremo la nostra azione di stimolo per adeguare il nostro autodromo, portandolo al pari di tutti gli altri impianti inseriti in calendario da qui ai prossimi anni” ribadisce Marchetti.

“In futuro dovremo sfruttare tutti gli spazi che abbiamo a disposizione, ponendo così fine ad un lungo periodo di mancati investimenti, che ha portato ad esempio allo scempio della tribuna ecologica della Tosa, oggi inagibile” conclude.

