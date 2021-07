COSENZA Al fine di predisporre l’istruttoria necessaria al citato ricorso e per ulteriori esigenze esclusivamente personali (anche quelle relative all’esercizio della sua professione di Avvocato), il Sindaco ha utilizzato, in molteplici occasioni, l’autovettura del Comune, distraendola dalla prevista destinazione per finalità istituzionali e impiegando illecitamente, quale autista, un dipendente dell’Ente (componente del suo staff), il quale, in assenza di permesso e senza timbrare l’uscita ed il rientro, ha indotto il Comune in errore circa la sua presenza sul luogo di lavoro, percependo indebitamente la retribuzione per ore di lavoro di fatto non effettuate. (News&Com)

