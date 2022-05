(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 CONFERENZA STAMPA / 6 maggio 2022

Il turismo accessibile in Trentino

Trentino Holidays presenta un progetto per promuovere l’inclusività dell’offerta turistica. Conferenza stampa lunedì 9 maggio alle 11 presso la Sede di Confcommercio Trentino in via Solteri 78 a Trento

TRENTO. È prevista lunedì 9 maggio alle 11 presso la Sede di Confcommercio Trentino la conferenza stampa di presentazione del progetto di Trentino holidays, società del gruppo Confcommercio, per promuovere e favorire l’offerta turistica destinata alla disabilità.

Alla conferenza stampa partecipano Sebastiano Sontacchi, presidente Trentino holidays, Giovanni Bort, presidente Confcommercio Trentino e Unat – unione albergatori, Luca Moschini, responsabile innovazione e sviluppo mercati Trentino holidays.

Tutti gli organi di informazione sono cordialmente invitati.

