Il sindaco Mastella il 23 maggio terrà un momento commemorativo in

ricordo della strage di Capaci in cui morì il giudice Giovanni Falcone

Benevento, 18 maggio 2022 – Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha

aderito all’iniziativa promossa dal presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, in

occasione del 30° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il

giudice Giovani Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della

scorta.

Una data simbolo, dunque, nella lotta contro tutte le mafie e a difesa della

legalità tant’è vero che nello stesso giorno si celebra la Giornata nazionale della

legalità.

Pertanto, lunedì 23 maggio alle ore 17:35 il sindaco Clemente Mastella terrà un

momento commemorativo presso i Giardini della Rocca dei Rettori indossando

la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali.

