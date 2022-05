(AGENPARL) – Roma, 24 maggio 2022 – Il procuratore generale di Washington DC ha citato in giudizio il CEO di Facebook Mark Zuckerberg per le politiche sulla privacy ingannevoli del gigante dei social media e per la mancata protezione dei dati degli utenti.

Il Washington Examiner riporta che il procuratore generale di Washington DC Karl Racine ha citato in giudizio l’amministratore delegato di Facebook (ora noto come Meta) Mark Zuckerberg per le politiche sulla privacy ingannevoli dell’azienda e per la mancata protezione dei dati sensibili degli utenti. Secondo la causa intentata lunedì presso la Corte Superiore della DC , Racine accusa Zuckerberg di aver violato le leggi sulla protezione della privacy e afferma che Facebook ha tratto profitto dall’acquisizione e dalla monetizzazione dei dati degli utenti.

Racine sostiene che Facebook ha anche collaborato con sviluppatori e ricercatori per analizzare i dati degli utenti nel tentativo di influenzare ciò che acquistano e persino chi votano alle elezioni del 2016. Racine ha dichiarato : “Questa causa non è solo giustificata, ma necessaria. Ingannare i consumatori, esporre i loro dati e violare la legge comporta conseguenze, non solo per le aziende che violano tale fiducia, ma anche per i dirigenti aziendali”.

La causa afferma che Zuckerberg è preso di mira a causa del suo “livello di controllo senza precedenti sulle operazioni di Facebook”, sottolineando che “è personalmente coinvolto in quasi tutte le decisioni importanti che l’azienda prende”.

Gran parte della causa si riferisce allo scandalo Cambridge Analytica del 2018 in cui è stato rivelato che i dati personali di oltre 70 milioni di utenti di Facebook sarebbero stati analizzati e utilizzati come parte degli sforzi per influenzare le elezioni presidenziali del 2016.

“I dati personali degli oltre 70 milioni di utenti Facebook statunitensi che Cambridge Analytica ha utilizzato per manipolare le elezioni hanno rappresentato più della metà dei voti totali durante le elezioni presidenziali del 2016, in un’elezione che è stata effettivamente decisa da poche centinaia di migliaia di persone, ” afferma la causa.

E in Italia? Ah a saperlo…