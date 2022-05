(AGENPARL) – Porto Cervo, 28 maggio 2022 – Il professor Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, è intervenuto questa mattina al congresso nazionale di Anaci, associazione che rappresenta oltre 8 mila amministratori condominiali e immobiliari italiani in corso a Porto Cervo.

Ad accoglierlo il presidente nazionale di Anaci Francesco Burrelli.

Durante l’intervento Drogo Inglese ha evidenziato che “la totalità della popolazione italiana vive in territori amministrati da comuni, di questi oltre l’80% vive in condomini in larga parte amministrati. Per questo motivo ha annunciato la redazione di un protocollo di intesa tra Anci che rappresenta gli 8 mila comuni italiani e Anaci. Lo scopo è quello di incentivare e promuovere un confronto, discussione e informazione costante e periodica riferita a leggi, norme, ordinanze e provvedimenti”.

Oltrettutto il senatore Enzo Bianco, vice presidente degli Stati Generali è anche presidente del consiglio nazionale dell’Anci.

Altra novità annunciata è quella del nuovo network Avvocati del Patrimonio che rappresenteranno i professionisti più competenti e qualificati del settore che verranno resi disponibili alle amministrazioni immobiliari, ma anche ai fondi di investimento immobiliare nonché a gestori e proprietari.

Gli Stati Generali del Patrimonio Italiano sono una consulta permanente e plenaria costituita dai rappresentanti delle più autorevoli e importanti istituzioni e organizzazioni private e pubbliche che operano nel settore del patrimonio. Tra queste anche Anaci, Anci e Assocastelli associazione di gestori e proprietari, privati e pubblici di immobili d’epoca e storici.