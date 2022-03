(AGENPARL) – Roma, 22 marzo 2022 – Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov non ha nominato la data del prossimo round di negoziati tra le delegazioni dei due paesi. Ha anche osservato che il Cremlino non pubblicherà documenti che stabiliscano la posizione negoziale della Russia.

Il Cremlino non rivela i dettagli dei negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina, per non danneggiare il processo, ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa.

“L’Ucraina è uno stato sovrano e ci possono e dovrebbero esserci delle procedure interne”, ha risposto alla domanda su come il Cremlino vede l’idea di Volodymyr Zelensky di un possibile referendum in Ucraina sui compromessi con la Russia.

“Ma oltre a questo c’è anche una sostanza che è in fase di trattativa tra le due delegazioni. Non posso interferire nei dettagli di queste sostanze, siamo convinti che al momento renderle pubbliche possa solo danneggiare il processo negoziale, che sta già andando molto più lentamente e meno significativo di quanto vorremmo”, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

In risposta a una domanda chiarificatrice sull’atteggiamento del Cremlino nei confronti di tale referendum in Ucraina, se si svolgerà dopo che le delegazioni hanno formato un pacchetto di proposte, Peskov ha affermato che ciò è anche “legato a tutta una serie di parametri che possono e devono essere discussi dai nostri team di negoziazione. “La nostra squadra negoziale ha piena autorità, ha le competenze necessarie, ha la volontà politica necessaria del capo di stato. Poi è il turno delle nostre controparti ucraine”, ha riassunto Peskov.

La posizione della Federazione Russa nei negoziati con l’Ucraina è chiaramente formulata oralmente e per iscritto, i documenti sono stati ricevuti da Kiev, non è prevista la loro pubblicazione, ha affermato il portavoce del Cremlino. “Loro (le richieste della Federazione Russa) sono ben note alla parte ucraina. Questo è tutto ciò che posso dire. Sono state spiegate non solo oralmente, ma anche formulate in modo molto chiaro per iscritto. Tutte le bozze di documenti necessarie sono state consegnate agli ucraini parecchi giorni fa”, ha detto Peskov. Tuttavia, ha risposto negativamente alla domanda se ci si potesse aspettare che queste bozze di documenti fossero pubblicate. “No, non puoi”, disse Peskov.

Parlando se Kiev avesse ricevuto una risposta a questi documenti, il portavoce del Cremlino ha specificato che la parte ucraina aveva risposto ad alcuni di essi, e non ad alcuni. “Ma certamente vorremmo una risposta più significativa e più tempestiva ogni volta”, ha detto.

Peskov non ha indicato la data del prossimo round di negoziati tra le delegazioni dei due paesi. “Qui, un programma del genere è completamente fluttuante, quindi non entrerò nei dettagli ora”, ha detto il portavoce del Cremlino. “È in corso un certo processo, ma, ovviamente, vorremmo negoziati più attivi e più significativi”, ha aggiunto.