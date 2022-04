(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 Il Consiglio comunale ha licenziato la Variante al Piano degli Interventi per la realizzazione dell’impianto di cremazione “Arca Fenice” in via Orlanda

Via libera all’unanimità del Consiglio comunale alla delibera con la quale si approva la Variante al Piano degli Interventi finalizzata al recepimento dell’Accordo pubblico-privato per la realizzazione dell’impianto di cremazione e tumulazione di animali d’affezione e servizi connessi “Arca Fenice” in via Orlanda a Campalto. L’assemblea ha preso inoltre atto che, durante il periodo di pubblicazione e successivamente a questo, non sono pervenute osservazioni.

L’approvazione del provvedimento chiude il procedimento iniziato con il via libera da parte del Consiglio comunale della delibera n. 79 del 29 luglio 2020, che prevede la realizzazione di un’area denominata “Giardino delle Rimembranze”, costituito dall’impianto crematorio e di tumulazione delle ceneri di animali d’affezione.

Venezia, 21 aprile 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this