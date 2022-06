IL COMUNE COMUNICA – lunedì l’inaugurazione del primo polo socio-sanitario di prossimità finanziato dall’assessorato al Welfare

(AGENPARL) – sab 11 giugno 2022 IL COMUNE COMUNICA

sabato 11 giugno 2022

LUNEDÌ L’INAUGURAZIONE DEL PRIMO POLO SOCIO-SANITARIO DI

PROSSIMITÀ FINANZIATO DALL’ASSESSORATO AL WELFARE

Lunedì 13 giugno, alle ore 10.30, in via Re David 76, sarà inaugurato il primo Polo socio-

sanitario di prossimità finanziato dall’assessorato al Welfare nell’ambito dell’avviso

pubblico “Azioni di contrasto alla grave marginalità adulta” e gestito dalle associazioni

“Psicologi per i Popoli Bari e BAT” e “Medici con l’Africa CUAMM Bari”.

Si tratta di un servizio ideato per migliorare le condizioni sanitarie delle fasce più fragili

della cittadinanza attraverso interventi di informazione ed educazione sanitaria, iniziative di

prevenzione e promozione della salute, screening sanitari e attività diagnostica e

trattamentale di base.

All’inaugurazione interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il presidente di

Medici con l’Africa CUAMM Bari Renato Laforgia, il referente per gli Psicologi per i

Popoli Bari e BAT Marcello Signorile e la direttrice del settore Osservatorio per l’inclusione

sociale e il contrasto alla povertà dell’assessorato al Welfare Cristina Di Pierro.

🔊 Listen to this