IL COMUNE COMUNICA – lunedì la premiazione dei medici volontari della campagna Truck tour Banca del Cuore 2022 a Palazzo di Città

sabato 25 giugno 2022

LUNEDÌ LA PREMIAZIONE DEI MEDICI VOLONTARI DELLA

CAMPAGNA “TRUCK TOUR BANCA DEL CUORE 2022”

A PALAZZO DI CITTÀ

Lunedì 27 giugno, alle ore 16, nella sala consiliare di Palazzo di Città, l’assessora al

Welfare Francesca Bottalico e il presidente della Commissione consiliare Cultura Giuseppe

Cascella consegneranno un riconoscimento dell’amministrazione ai medici volontari che

hanno partecipato alla campagna nazionale di sensibilizzazione cardiologica “Truck tour

Banca del Cuore 2022”, svoltasi a Bari dal 17 al 19 giugno scorsi.

Il Truck Tour Banca del Cuore 2022, promosso dalla fondazione Per il tuo cuore

dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri – Anmco, si propone di

moltiplicare le iniziative di prevenzione cardiovascolare dopo le difficoltà causate dalla

pandemia. L’iniziativa è stata patrocinata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dal

dipartimento nazionale di Protezione civile, da RAI – Responsabilità Sociale e da

Federsanità ANCI.

Durante i 3 giorni di permanenza in città l’équipe, composta da cardiologi, infermieri e

giovani medici in formazione presso l’Università degli Studi di Bari e coordinata dalla

dottoressa Mannarini, ha effettuato gratuitamente ai pazienti diversi esami cardiologici

specialistici: ECG, rilevamento della pressione arteriosa e dosaggio di alcuni parametri

metabolici fattori di rischio per l’insorgenza di malattie cardiovascolari (colesterolo,

trigliceridi, glicemia ed uricemia).

Al termine dello screening i cittadini che hanno aderito all’iniziativa hanno ricevuto consigli

sul rispetto dei corretti stili di vita: è stata anche rilasciata loro la “BancomHeart”, una

speciale card grazie alla quale avranno a propria disposizione, 24 ore su 24, con una

semplice connessione internet, informazioni sulle condizioni di salute del cuore.

Gli screening effettuati nel corso dell’iniziativa sono 346 (159 uomini con età media di 62

anni e 196 donne con età media di 57 anni).

