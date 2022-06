I risultati dei doppi femminili Under 21, Under 17 e Under 11

(AGENPARL) – dom 19 giugno 2022

<!– Dettagli –> Pubblicato: 19 Giugno 2022

Ai Campionati Italiani Giovanili di Rimini, nella giornata dedicata ai doppi, dopo i misti sono andate in scena le gare maschili e femminili.

Nel femminile l’Under 21 ha visto la disputa di un girone unico, nel quale Arianna Barani e Valentina Roncallo (Anspi Tennistavolo Cortemaggiore) hanno conquistato il titolo a punteggio pieno, mettendosi alle spalle Gaia Monfardini e Sofia Mescieri (Tennistavolo Castel Goffredo), Lisa Bressan e Aurora Piras (Muravera Tennistavolo) ed Elisa Armanini e Marianna Petenzi (Tennistavolo Marco Polo). La premiazione è stata effettuata dal presidente federale Renato Di Napoli.

Nell’Under 17 si sono imposte Nicole Arlia ed Emli Salliu, che hanno avuto la meglio in semifinale per 3-0 (11-6, 11-8, 13-11) su Nicoletta Criscione e Martina Tirrito (Tennistavolo Ausonia Enna) e in finale per 3-1 (11-6, 2-11, 11-9, 11-2) su Miriam Carnovale ed Elena Sereno Regis (Tennistavolo Torino), che avevano superato per 3-1 (17-15, 11-6, 9-11, 11-9) e costretto al bronzo Chiara Rensi (CIATT Prato) e Sara Truono (Bernini TT Livorno). Ha premiato Elio Corrado, vicepresidente della Commissione Nazionale Arbitrale.

Nell’Under 11 le campionesse italiane sono Viola Bini (Polisportiva Pulcini Cascina Tennistavolo) e Carolina Rossi (Bernini TT Livorno), che nel match per la medaglia d’oro hanno sconfitto per 3-1 (11-7, 11-7, 8-11, 11-3) Matilde Buzzoni e Lisa Spagnoli (Tennistavolo Vallecamonica). Nelle semifinali sono state eliminate Claudia Bertolini (Tennistavolo Genova) e Alice Borsani (Villaggio Sport Tennistavolo), per 3-0 (7-11, 4-11, 20-22) da Bini e Rossi, e Beatrice Crippa (Asca Tennistavolo) e Gaia Marroccoli (Tennistavolo Vallecamonica), per 3-0 (3-11, 5-11, 14-16) da Buzzoni e Spagnoli. Ha consegnato le medaglie il vicepresidente federale Paolo Puglisi.

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/attivita-nazionale/16476-i-risultati-dei-doppi-femminili-under-21,-under-17-e-under-11.html