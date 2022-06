(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 La classifica. QS World University pubblica la graduatoria delle migliori università globali 2023

Il Politecnico di Bari è la migliore università d’Italia per numero di citazioni per ricercatore

La graduatoria mondiale lo pone al 16° posto in Italia, 2° nel Sud, nella fascia mondiale 591-600

In allegato il comunicato.

