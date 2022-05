(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Ravenna, 12 maggio 2022

Gruppo Hera porta circa 2000 studenti in Antartide, oltre 320 della provincia di Ravenna

Un pozzo di scienza

Stazione Concordia

italiantartide.it/st-italo-francese-concordia/concordiastation.aqPNRA – Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

pnra.aqCNR-DSSTTA – Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente

dta.cnr.it/cnr.it

ENEA

HYPERLINK “file:///C:\Users\francesco.reggiani\Desktop\enea.it\it” enea.it/it

HYPERLINK “http://www.uta.enea.it/” uta.enea.it/

Progetto Scienza Insieme

scienzainsieme.it/Progetto NET – ScieNcE Togetherhttps://bit.ly/3egA7JLMULTIMEDIA

Un pozzo di scienza (video)CONTATTI

Monica Guidi

Ufficio Stampa Gruppo Hera

Area Romagna

Cecilia Bondioli

Responsabile

Ufficio Stampa Hera

00LINK UTILI

Un pozzo di scienza

Stazione Concordia

italiantartide.it/st-italo-francese-concordia/concordiastation.aqPNRA – Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

pnra.aqCNR-DSSTTA – Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente

dta.cnr.it/cnr.it

ENEA

HYPERLINK “file:///C:\Users\francesco.reggiani\Desktop\enea.it\it” enea.it/it

HYPERLINK “http://www.uta.enea.it/” uta.enea.it/

Progetto Scienza Insieme

scienzainsieme.it/Progetto NET – ScieNcE Togetherhttps://bit.ly/3egA7JLMULTIMEDIA

Un pozzo di scienza (video)CONTATTI

Monica Guidi

🔊 Listen to this