(AGENPARL) – Roma, 02 ago 2021 – Nulla in contrario sul principio all’estensione del green pass, ma non può diventare strumento da usare per licenziare e discriminare i lavoratori”,dice il leader della Cgil, Landini, dopo l’incontro tra sindacati e Draghi. “Disponibili a un confronto con le associazioni datoriali per migliorare i contenuti dell’accordo”,aggiunge Sbarra della Cisl. “Sul vaccino c’è un accordo sulla sicurezza sanitaria e inserito in un decreto: per qualsiasi modifica serve una legge ad hoc”. Così il segretario della Uil, Bombardieri.

