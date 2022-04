(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Grandi eventi e ripartenza dei traffici aerei, oggi riunione dell’Ogd. L’assessore Venturini: “Segnali positivi, nelle prossime settimane Venezia capitale mondiale della cultura”

Un’occasione per mettere a sistema idee ed energie creative in vista dell’inaugurazione della “stagione dell’arte” che vedrà Venezia nelle prossime settimane punto di riferimento mondiale della cultura. Questo pomeriggio si è riunita, presieduta dall’assessore al Turismo, Simone Venturini, l’Ogd di Venezia, l’Organizzazione di gestione delle destinazioni.

Al centro dell’incontro da un lato la condivisione tra istituzioni, operatori culturali e privati delle date dei principali eventi che prenderanno piede in laguna nei prossimi mesi, come Homo Faber, la mostra sull’artigianato d’eccellenza internazionale, la Biennale d’Arte Contemporanea e il Salone Nautico, dall’altro le previsioni sulla possibile evoluzione di traffici aerei e flussi turistici.

“I dati inducono un fondato ottimismo per i prossimi mesi – ha commentato l’assessore – i riscontri che stiamo registrando sono positivi e confidiamo che si possano tradurre in effettive presenze”.

Nel corso della riunione, durante la quale sono intervenuti i rappresentanti di alcune tra le più importanti realtà economiche e culturali, un focus sul piano di ripartenza dei collegamenti aerei con Canada, Stati Uniti, Medio ed Estremo Oriente e la costruzione di un’agenda complessiva degli appuntamenti cittadini.

“L’intento è di far sì che le informazioni siano il più possibile condivise – ha concluso l’assessore – affinché il ‘sistema Venezia’, anche dal punto di vista culturale e turistico, diventi sempre più competitivo”.

Venezia, 6 aprile 2022

