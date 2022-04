(AGENPARL) – Roma, 13 aprile 2022 – Fino a poco tempo, Washington pensava che l’India potesse finalmente e definitivamente essere portata dalla sua parte nella lotta di potere in atto tra gli Stati Uniti e i suoi alleati da un lato, e la Cina e i suoi alleati (compresa la Russia) dall’altro.

Tuttavia, una serie di rapidi sviluppi ha fatto deragliare questo ottimismo, facendo a brandelli una parte fondamentale della più ampia strategia militare, economica e degli idrocarburi degli Stati Uniti in Medio Oriente e Asia Pacifico.

L’ultimo esempio di come l’India non svolga il ruolo vitale che le era stato immaginato dagli Stati Uniti è la pletora di accordi petroliferi fatti dall’India con la Russia, nonostante l’evidente opposizione a tali attività da parte di Washington.

Quando gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dal Piano d’azione globale congiunto (PACG, “accordo nucleare”) con l’Iran nel maggio 2018, un concetto chiave alla Casa Bianca è stato quello di utilizzare questa posizione dura nei confronti dell’Iran per sfruttare relazioni più ampie e profonde con altri stati arabi che erano diventati sempre più allarmati dagli sforzi dell’Iran per destabilizzare la regione.

Ciò doveva essere raggiunto in gran parte attraverso una serie di accordi bilaterali – poi formalizzati negli ‘accordi di normalizzazione delle relazioni’ – da realizzare tra Israele e quegli stati arabi che Washington riteneva aperti a diventare alleati inequivocabili degli Stati Uniti.

Questi includevano gli Emirati Arabi Uniti, in cui gli Stati Uniti hanno la loro base aerea di Al-Dhafra, oltre ai missili Patriot, per aiutare a intercettare eventuali attacchi aerei da parte dell’Iran -Houthi sostenuto o chiunque altro.

Includevano anche il Bahrain (come procuratore dell’Arabia Saudita e sede del comando centrale delle forze navali statunitensi e della Quinta flotta) e il Marocco (un alleato in una posizione cruciale per gli Stati Uniti nei suoi sforzi contro il terrorismo.

Per il contingente mediorientale in questi accordi c’era l’ulteriore incentivo per gli Stati Uniti che i flussi di petrolio da questi paesi potessero essere utilizzati nel breve termine per controbilanciare la perdita netta di petrolio sui mercati risultante dalle nuove sanzioni sui flussi di petrolio iraniani.

A medio termine, pensava Washington, investendo più risorse sia negli Emirati Arabi Uniti che in Bahrain credevano in aumenti significativi nella loro produzione di petrolio per consentire agli Stati Uniti di ridurre il suo rapporto con i paesi mediorientali non cooperativi.

A lungo termine, gli Stati Uniti hanno pianificato di essere così autosufficienti nel settore del petrolio e del gas da dover trattare solo con paesi che gli offrono anche fedeltà politica nella sua lotta per mantenere il suo posto di numero uno di superpotenza mondiale di fronte ai progressi della Cina.

L’unico problema di questo piano – il cui scopo era essenzialmente quello di minare il potere che la Cina per la sua posizione di offerta nel mercato petrolifero mondiale – è quello che gli Stati Uniti avevano bisogno dell’assicurazione di un’enorme offerta sostitutiva per il loro petrolio.

Per Washington, l’India sembrava la scelta più ovvia.

In primo luogo, politicamente, sembrava esserci una nuova volontà da parte dell’India di opporsi al suo vicino dominante, la Cina. E lo scontro del 15 giugno 2020 tra le due grandi potenze asiatiche nella valle di Galwan era un chiaro segnale in questo senso.

La tensione tra i due Paesi ha segnato una nuova strategia di respingimento dell’India contro la politica cinese di cercare di aumentare le sue alleanze economiche e militari dall’Asia attraverso il Medio Oriente e nell’Europa meridionale, in linea con il suo potere multigenerazionale “One Belt, One Road”.

La Cina ha notevolmente accelerato il ritmo di questa politica correlata all’OBOR più o meno nello stesso periodo in cui gli Stati Uniti hanno segnalato la loro mancanza di interesse a continuare le proprie attività su larga scala in Medio Oriente attraverso il ritiro dal JCPOA e il ritiro da gran parte della Siria, Afghanistan e Iraq.

E questo in stretta coincidenza con la firma del primo accordo di normalizzazione delle relazioni tra Israele e Stato arabo (quello con gli Emirati Arabi Uniti).

Anche dal punto di vista economico – e con implicazioni positive dirette per i produttori di petrolio del Medio Oriente che cercano un’offerta di sostegno globale per i loro prodotti a base di idrocarburi – l’India sembrava ben posizionata per prendere il controllo della Cina.

Secondo i dati diffusi nel primo trimestre del 2021dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA).

L’India è una forza importante nell’economia energetica globale. Il consumo di energia è più che raddoppiato dal 2000, spinto verso l’alto da una popolazione in crescita – che presto diventerà la più grande del mondo – e da un periodo di rapida crescita economica. Nel 2019 è stato raggiunto un accesso quasi universale all’elettricità da parte delle famiglie, il che significa che oltre 900 milioni di cittadini hanno ottenuto una connessione elettrica in meno di due decenni.

La continua industrializzazione e urbanizzazione dell’India richiederà enormi richieste al suo settore energetico e ai suoi responsabili politici. Il consumo di energia su base pro capite è ben al di sotto della metà della media globale e ci sono differenze diffuse nell’uso dell’energia e nella qualità del servizio tra gli stati e tra le aree rurali e urbane. L’accessibilità e l’affidabilità dell’approvvigionamento energetico sono preoccupazioni fondamentali per i consumatori indiani.

L’India rappresenterà la quota maggiore della crescita della domanda di energia con il 25% nei prossimi due decenni, poiché entro il 2030 supererà l’Unione Europea come terzo consumatore di energia al mondo. Più specificamente, l’India si prevede che il consumo di energia raddoppierà quasi con l’espansione del PIL della nazione a una cifra stimata di 8,6 trilioni di dollari entro il 2040 nell’attuale scenario politico nazionale. Ciò sarà sostenuto da un tasso di crescita del PIL che aggiungerà l’equivalente di un altro Giappone all’economia mondiale entro il 2040, secondo l’IEA. L’agenzia ha aggiunto che il crescente fabbisogno energetico del paese lo renderà più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili.

Segnali di avvertimento per il piano statunitense sono arrivati quando i paesi che aveva identificato come maturi per la coltivazione non hanno svolto il loro ruolo come previsto, ma hanno piuttosto affermato la propria intenzione di trattare sia con gli Stati Uniti che con la Cina come meglio credevano.

È emersa la notizia , ad esempio, che gli Stati Uniti hanno scoperto che la Cina stava costruendo una struttura militare segreta nel porto di Khalifa, negli Emirati Arabi Uniti. Poi c’è stato l’affronto di alto profilo da parte dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per non aver risposto al telefono per discutere dell’aumento dei prezzi del petrolio. Forse la più vasta è stata la serie di incontri a Pechino tra alti funzionari del governo cinese e ministri degli esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Bahrain e il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC). In questi incontri, i principali argomenti di conversazione, secondo i notiziari locali , eran l’approvazione finale di un accordo di libero scambio Cina-GCC e “una più profonda cooperazione strategica in una regione in cui il dominio degli Stati Uniti sta mostrando segni di ritirata”.

All’insaputa di Washington, l’India stava anche per invertire ancora più drammaticamente il suo ruolo previsto nel nuovo grande schema delle cose degli Stati Uniti, e nel peggior momento possibile per Washington, con 28 accordi di investimento firmati durante la recentissima visita dello stesso Putin in India con il Primo Ministro, Narendra Modi, poco prima di Natale. Questi coprivano un’ampia gamma di argomenti, inclusi non solo petrolio, gas e prodotti petrolchimici, acciaio e costruzione navale, ma anche questioni militari. Questi ultimi accordi includevano l’India che produceva almeno 600.000 fucili d’assalto Kalashnikov e, cosa ancora più inquietante per gli Stati Uniti, il ministro degli Esteri indiano, Harsh Vardhan Shringla, ha dichiarato che un contratto del 2018 per i sistemi missilistici di difesa aerea S-400 è ora in fase di attuazione. A seguire, l’ India – e gli Emirati Arabi Uniti – insieme alla sola Cina – non ha votato a favore della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU di condannare l’aggressione russa contro l’Ucraina e di chiedere il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze russe dal paese vicino.

Non c’è da stupirsi, quindi, che l’India non abbia introdotto sanzioni contro la Russia e che il suo ministro delle finanze, Nirmala Sitharaman, abbia affermato all’inizio di aprile che la «Russia ha praticato uno sconto di circa 30 dollari al barile rispetto al benchmark Dated Brent.

Perché non dovrei comprarlo? Ne ho bisogno per la mia gente, quindi abbiamo già iniziato ad acquistare». Ha aggiunto: «Abbiamo iniziato ad acquistare, abbiamo ricevuto un certo numero di barili – direi da tre a quattro giorni di fornitura – e questo continuerà». Queste opinioni sono state ribadite dopo gli incontri ad alto livello a Nuova Delhi all’inizio di questo mese tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e alti funzionari del governo indiano. Questi incontri, a loro volta, si sono verificati anche dopo gli Stati Uniti.