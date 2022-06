(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 GIUSTIZIA. MODENA (FI): LEGGE DELEGA PUNTO DI SVOLTA

“Abbiamo sostenuto con convinzione la riforma del Csm, sapendo che all’interno troviamo il risultato di tante battaglie fatte da Forza Italia. Non tutte, ovviamente. Alcune idee ed emendamenti sono passati, altri no. La legge delega contiene punti di svolta inimmaginabili quando questa legislatura era iniziata, con il clima avvelenato e divisivo del giustizialismo più becero. E’ passata l’era delle manette come soluzione ad ogni problema, della mancanza di equilibrio tra poteri, legislativo e giurisdizionale. Abbiamo vissuto lo scandalo delle toghe e abbiamo ascoltato le parole del capo dello Stato. Le prossime elezioni del Csm avranno un nuovo sistema elettorale. Già questo produrrà comunque una svolta, quella svolta che tutti vogliono per ridare fiducia e autorevolezza alla magistratura. Alcuni pensano di “smarcarsi” dalla legge delega approvata oggi in via definitiva. E’ un errore: in politica ci si assumono sempre le responsabilità e si spiegano i motivi. Sono sicura che questo è il metodo che paga e che riavvicina i cittadini alla politica”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena.

