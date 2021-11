(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Giornata Mondiale ONU in ricordo delle vittime della strada: venerdì 19 novembre evento a Rieti.

L’Associazione Segnali di Fumo e l’Ufficio Scolastico Provinciale, con il Patrocinio di Comune di Rieti e Provincia di Rieti, ed in sinergia con l’Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada, anche quest’anno propone a Rieti un momento dedicato all’impegno comune per la prevenzione in occasione della Giornata Mondiale ONU in ricordo delle vittime della strada.

Venerdì 19 novembre, dalle ore 16 in Piazza Vittorio Emanuele II, l’Associazione Segnali di Fumo organizza un “flash mob” – alla presenza di mezzi e rappresentanti di Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale e ARES 118 – con il seguente programma:

Interventi delle Autorità

Fulvio Iampieri “Voices of the rainbow: the last chance”

Jacopo Bertini canta “Il mio messaggio, canzone nata nell’ambito di un progetto di sicurezza stradale del Liceo Musicale di Rieti (testo e musica: Cristian Bianchetti e RobertoTiberti)

Federico Piermarini canta “La cura” dalla sede del Comune di Rieti

il cantautore Eugenio Saletti canta “Un eterno inutile presente” con dedica all’indimenticata artista Titti Saletti.

il Duo di fisarmonicisti Francesco Moretti e Andrea Cruciani dell’Orchestra Fisarmony di Roberto Fuccelli in “Libertango” di Astor Piazzolla e “Czardas” di Vittorio Monti

Coro della Scuola Media “G. Pascoli” di Rieti

“Bike on the road” a cura dei ciclisti amici di Alessandro Salustri

Performance “On the Square” della NPC Basket RietiStefano Tocchio in “Bubble Dreams”

Diego Crescenzi, Campione d’Italia di Bike Trial, testimonial Nazionale del Progetto “Onderod – Basta Vittime della Strada”: “Stop Rush, Stop Crash”

L’associazione Segnali di Fumo realizzerà un video dell’evento che distribuirà poi alle scuole del territorio per approfondimenti con gli studenti. Attraverso l’evento si intende anche lanciare la proposta di rendere la Città Centro d’Italia un “Polo nazionale della sicurezza stradale”.

