(AGENPARL) – gio 23 giugno 2022 Grazie mille e buon lavoro.

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI TOLMEZZO, AMARO, CAVAZZO CARNICO E VERZEGNIS

COMUNICATO STAMPA

CINESTATE 2022: ritorna la rassegna cinematografica di proiezioni all’aperto.

Quindici appuntamenti nel cartellone di “Cinestate”, la rassegna cinematografica di proiezioni all’aperto che, oltre agli incontri organizzati nel capoluogo, farà tappa nelle frazioni e anche ad Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Fantasia, animazione, avventura e commedia i generi delle pellicole selezionate per questa 7^ edizione organizzata dal Comune di Tolmezzo con la partecipazione dei Comuni della Conca tolmezzina e con lacollaborazione delle Consulte e delle associazioni frazionali.

L’ingresso è libero; le proiezioni avranno inizio alle 21.

Queste le proiezioni in programma:

– venerdì 1 luglio – Tolmezzo – “Trolls World Tour”;

– giovedì 7 luglio – Cavazzo Carnico – “Dolittle”;

– venerdì 8 luglio – Fusea – “Il giorno più bello del mondo”;

– giovedì 14 luglio – Casanova – “10 giorni senza mamma”;

– venerdì 15 luglio – Illegio – “Pets 2 – Vita da animali”;

– giovedì 21 luglio – Imponzo – “Zootropolis”;

– giovedì 28 luglio – Tolmezzo – “Tolo Tolo”;

– venerdì 29 luglio – Verzegnis (Intissans) – “Il libro della giungla”;

– giovedì 4 agosto – Amaro – “Ferdinand”;

– venerdì 5 agosto – Betania – “Il piccolo Yeti”;

– giovedì 11 agosto – Terzo – “Bohemian Rhapsody”;

– venerdì 12 agosto – Cazzaso – “Ritorno al bosco dei 100 acri”;

– giovedì 18 agosto – Caneva – “Dragon Trainer: il mondo nascosto”;

– venerdì 19 agosto – Cadunea – “Diario di una schiappa 4: portatemi a casa”;

– venerdì 26 agosto – Tolmezzo -“Dora e la città perduta”.

In caso di maltempo le proiezioni in piazza XX Settembre a Tolmezzo saranno annullate così come quella a Casanova; garantite, invece, anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli, tutte le altre date sia nelle frazioni di Tolmezzo sia nei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.

Tolmezzo, 23 giugno 2022

Ilaria Gonano

CITTÀDI TOLMEZZO – SPORTELLO DEL CITTADINO

GESTIONE ASSOCIATA tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis

***Riservatezza/Confidentiality***

🔊 Listen to this