(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Gelmini: passi in avanti per tetto Ue gas, Draghi primo a lavorare per questo risultato

“Il fatto che nelle conclusioni del lungo e complesso Consiglio europeo sia stato dato mandato alla Commissione di studiare la fattibilità di un tetto al prezzo sulle importazioni del gas, è molto positivo per l’Italia. Il presidente Draghi è stato il primo a chiederlo in Europa e ha speso tutta la sua autorevolezza per conseguire intanto questo risultato, vincendo le resistenze di alcuni partner dell’Unione. Altrettanto importante è che, con il RePower Eu, si possa disporre delle risorse finora inoptate del Pnrr per implementare i piani nazionali per il contenimento del caro energia e per accelerare la transizione e la diversificazione energetica”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo al convegno “Il Pnrr in Trentino, tra opportunità e rischi”, in corso a Trento.

Fabrizio Augimeri

🔊 Listen to this