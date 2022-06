(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 GAS. EUROPA VERDE: LEGA ONDIVAGA ANCHE SU RIGASSIFICATORE PIOMBINO. FACCIA PACE CON SE STESSA

“La posizione del Sottosegretario Centinaio sul rigassificatore di Piombino è un caso di studio di schizofrenia politica: sostiene che potrebbe causare ingenti danni ai produttori ittici e a tutto l’agroalimentare della zona, non solo sul piano strettamente produttivo, ma anche su quello dell’immagine. Eppure la Lega ha votato a favore dei rigassificatori nel governo di cui fa parte. Non erano i Verdi quelli del NO?”

A chiederselo, sono i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: “La verità è che la Lega è ondivaga, a Bruxelles e nel governo fa la guerra alle rinnovabili e all’auto elettrica, ovvero alla transizione ecologica che ci consentirebbe di fare a meno delle fonti fossili e dei rigassificatori, ma nei territori, a seconda della convenienza, si schiera contro i rigassificatori che essa stessa ha deciso di volere. È quanto sta avvenendo su Piombino dove, per prendere i voti, è contro i rigassificatori mentre, per rimanere saldamente ancorata al Governo, appoggia la linea di Draghi, Giorgetti e Cingolani, che sono a favore”.

“Consigliamo alla Lega di fare pace con se stessa e di farlo in fretta, visto che perde consensi a ogni tornata elettorale. Intanto, – concludono Bonelli ed Evi, – la siccità e la desertificazione avanzano drammaticamente e la Lega, insieme a Cingolani, continua a sostenere che la transizione ecologica non debba essere rapida: sono degli irresponsabili”.

GIANFRANCO MASCIA

