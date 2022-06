Freghieri presenta il Texone!

(AGENPARL) – MILANO mar 21 giugno 2022

Per la nostra Casa editrice, il nome di Giovanni Freghieri è legato soprattutto al personaggio di Dylan Dog. In realtà, la sua capacità di disegnare rapidamente senza sacrificare la qualità delle tavole gli ha permesso negli anni di lavorare sulle collane più diverse, dalla miniserie Hellnoir a Dampyr a Zagor. E ora di arrivare sulle pagine di Tex, anzi: su quelle dell’ambitissimo Speciale Tex!

“I due fuggitivi“, il Texone numero 38, arriva in edicola mercoledì 22 giugno (e un mese dopo anche sul nostro sito e in fumetteria). Scritto da Gianfranco Manfredi e disegnato appunto da Giovanni Freghieri, l’albo gigante vede Tex e Carson all’inseguimento di un criminale di mezza tacca che è fuggito con la sua bella, e con il bottino di una banda che ora cerca vendetta.

In una recente visita in via Buonarroti, il disegnatore piacentino ha trovato il tempo di regalarci non solo un veloce ma efficacissimo sketch del Ranger a cavallo, ma anche qualche gustoso aneddoto sul suo approccio a quest’albo e sul suo rapporto con Tex e con il western fumettistico. Potete vedere il video qui sotto, o direttamente nel nostro canale YouTube.

Buona visione, e… correte in edicola!

[embedded content]

Speciale Tex 38 “I due fuggitivi“, testi di Gianfranco Manfredi e disegni di Giovanni Freghieri, copertina di Giovanni Fregheiri. Dal 22 giugno in edicola, fumetteria e nel nostro sito ufficiale.

