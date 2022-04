(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Francia. P. De Luca (PD), non ammessi equilibrismi, vittoria Macron cruciale per Ue

Il voto di domenica prossima in Francia è di importanza fondamentale per quel Paese, ma rappresenta un momento cruciale anche per il futuro dell’Europa. Per questo, lo ribadiamo con nettezza, l’intera comunità democratica non nutre alcun dubbio rispetto all’auspicio della vittoria del Presidente Macron. Nell’attuale fase storica così delicata e difficile, infatti, il risultato delle elezioni in Francia può segnare uno spartiacque decisivo per l’intera Unione. Non sono ammessi dunque per quanto ci riguarda equilibrismi o ambiguità di sorta. Solo la vittoria di Macron può garantire che il processo di rafforzamento e consolidamento dell’integrazione europea vada avanti con decisione per permetterci di affrontare in modo adeguato ed efficace le sfide e criticità attuali e future nello scenario continentale ed internazionale.

Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo del PD alla Camera.

Roma, 22 aprile 2022

🔊 Listen to this