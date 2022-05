(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 FOTONOTIZIA – Progetto “Ocio Ciò! – Città, anziani e sicurezza”: alla parrocchia San Giuseppe di Mestre lo spettacolo teatrale del gruppo “Cafè Sconcerto”

Con lo spettacolo teatrale del gruppo “Cafè Sconcerto”, nella parrocchia di San Giuseppe, a Mestre, in occasione dell’ultima giornata della Sagra “Festa del Villaggio”, è ripartito oggi pomeriggio il progetto “Ocio Ciò! – Città, anziani e sicurezza”, promosso dalla Direzione Coesione sociale del Comune di Venezia con l’obiettivo di favorire la socializzazione degli anziani e sensibilizzarli sul tema della prevenzione di furti e scippi. A rappresentare l’Amministrazione comunale era presente il direttore dell’area Coesione sociale Danilo Corrà.

Il progetto “Ocio Ciò – Città, anziani e sicurezza” prevede varie attività e iniziative:

– “Ocio che si balla”, occasione di ritrovo per ballare e stare insieme con momenti informativi sulla sicurezza;

– Eventi pubblici di informazione sul tema della sicurezza ai cittadini in collaborazione con la Questura;

– Incontri partecipati di formazione specifica rivolti ai gruppi territoriali sul tema sicurezza in città (gruppi anziani, gruppi sindacali, gruppi parrocchiali e così via);

– “Ocio agli spintoni” che prevede campagne informative sui mezzi pubblici e nei mercati rionali;

– “Ocio al Tacuin” che riguarda interventi rivolti ai cittadini anziani che subiscono furti attraverso lo Sportello sociale istituito al Servizio Anziani;

– “Premio Ocio Ciò”, riconoscimento simbolico ai cittadini attivi che si sono fatti promotori di attività di prevenzione che rientrano negli obiettivi del progetto.

Venezia, 15 maggio 2022

