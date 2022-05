(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Forza Italia: Sorte (FI), auguri buon lavoro a Ronzulli

“Auguri di buon lavoro a Licia Ronzulli. Con lei costruiremo un partito ancora più forte e aperto a tutti coloro che si riconoscono nei valori della libertà e nella leadership del Presidente Silvio Berlusconi, il quale ancora una volta ha operato una scelta saggia e attenta alle esigenze del territorio. A Massimo Salini, che ha guidato il partito con intelligenza e lungimiranza, un saluto e un sincero augurio per il nuovo prestigioso incarico che ricoprirà. Con Ronzulli Forza Italia tornerà protagonista, l’ambizione è tornare in doppia cifra. E questo sarà possibile anche grazie al supporto dei nostri militanti che incontreremo il prossimo 16 maggio alla fiera di Treviglio. Sarò orgoglioso, da padrone di casa, nel tenere a battesimo la prima manifestazione pubblica della commissaria Licia Ronzulli”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Sorte.

