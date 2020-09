FORMELLO: PRESENTATE 39 DENUNCE PER FURTO IN ABITAZIONE DAL 1 GENNAIO 2019 AL 3 AGOSTO 2020

(AGENPARL) – Roma, 04 settembre 2020 – Dall’01.01.2019 alla data del 03.08.2020 presso la Stazione Carabinieri di Formello sono state sporte 39 denunce per furto in abitazione. Non vi è la possibilità di fornire il numero dei casi risolti in quanto la titolarità delle indagini è devoluta all’Autorità Giudiziaria presso la Procura di Tivoli e questa Polizia giudiziaria, dopo aver trasmesso le risultanze delle attività svolte, potrebbe non essere stata individuata per la delega di ulteriori accertamenti.

Stessa cosa si può dire per le denunce archiviate, in quanto spetta all’A.G. competente disporre per l’eventuale chiusura delle indagini.

Ad ogni buon fine, sulle richieste di dati statistici, come illustrato dalla circolare MI-123- U-C-3-2011-7B datata 18.07.2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli uffici competenti per la risposta sono:

– le Prefetture UTG, circa i dati “consolidati” rientranti nello schema del modello statistico “Statdel 2”, relativo al territorio di competenza, limitatamente ai reati commessi, disaggregati fino al livello comunale e per archi temporali non inferiori al trimestre;

– le Prefetture – UTG dei capoluoghi di regione, con le stesse modalità, se la richiesta è estesa al territorio Regionale o a più Province rientranti in tale ambito; – la Segreteria del Dipartimento, se le richieste vertano su dati “provvisori”, o non trovino diretto riscontro nel modello statistico.

Lo rende noto il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Formello all’Agenparl.