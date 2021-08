CATANZARO Al 30 giugno 2021 la Regione Calabria ha certificato una spesa dei fondi comunitari 2014-2020 di oltre 915 milioni, 53 milioni in più del target comunitario previsto per il 2021. Lo hanno reso noto il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, e il dg del Dipartimento Programmazione comunitaria della Regione, Maurizio Nicolai, in una conferenza stampa alla Cittadella. “Il dato positivo – hanno poi spiegato Spirlì e Nicolai – determinerà per la Regione Calabria una premialità quantificata in 82 milioni”. (News&Com)

