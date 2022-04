(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 Fisco: Martino (FI), il PD ritiene che il governo sia “roba” sua

“Fa pensare l’intervento scomposto del capogruppo del PD in Commissione Finanze della Camera che si lamenta minaccioso affermando che il Presidente Draghi ha incontrato i partiti del centro destra su temi importanti per i cittadini come le tasse e la casa”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Antonio Martino, capogruppo azzurro in Commissione finanze a Montecitorio. “Fa paura – continua – perché quella di Fragomeli del PD suona come una diffida al Presidente Draghi che si sarebbe permesso di incontrare altri partiti della maggioranza di governo senza chiedere a lui e al PD il permesso. Stiamo su Scherzi a Parte! Pasqua è vicina, occorre essere buoni e non apriremo di certo una crisi per questa malcelata dimostrazione di considerare il governo e Draghi una succursale del PD. Forza Italia, invece – conclude -, rispetta il Presidente Draghi uomo delle istituzioni e d’equilibrio aperto al dialogo nell’interesse del paese e certamente non del solo PD come forse lo stesso PD vorrebbe”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this