Fisco: Fragomeli (Pd), centrodestra si scordi trattative private con governo

“Lo diciamo chiaro e netto da subito: eventuali modifiche alla riforma fiscale non potranno scaturire da un accordo frutto di una trattativa privata fra il governo e Lega, Forza Italia e compagnia bella. Sarebbe uno stravagante quanto inaccettabile metodo. Si lavori in trasparenza in Parlamento. Dopo le sceneggiate dei giorni scorsi su aumenti di tasse che stanno solo nella loro fantasiosa vena propagandistica, questa pretesa sarebbe ancora più grottesca”,

Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Finanze Gian Mario Fragomeli.

Roma, 14 aprile 2022

