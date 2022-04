(AGENPARL) – Roma, 28 apr 2022 – Apprezziamo il fatto che il governo abbia preso atto della nostra posizione, che è in assoluta coerenza con quanto abbiamo sostenuto e realizzato come centrodestra negli ultimi 25 anni. Andiamo avanti a ricercare una soluzione, con spirito costruttivo, ma con uguale determinazione: il risultato finale, che auspichiamo vicino, non potrà in alcun modo tenere in considerazione un aumento, presente o futuro, diretto o indiretto, di tasse sulla casa.

