(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Festa delle rose e 14^ edizione di Motori&motori, domenica 29 maggio chiusura temporanea di via Prati

Per consentire lo svolgimento della 14^ edizione dell’iniziativa “Motori&motori”, organizzata dall’A.S.D. Scuderia Viracing Vicenza nell’ambito della Festa delle rose di San Bortolo, domenica 29 maggio, dalle 9 alle 17, verrà chiusa al traffico via Prati, dall’incrocio con via Tommaseo alla rotatoria con le vie Durando e Castelfidardo.

[Scarica il comunicato stampa](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/nl/pmcne9/jw0r0d/h3vvee/uf/2/aHR0cDovL25sLXVmZmljaW9zdGFtcGEuY29tdW5lLnZpY2VuemEuaXQvcnNwL3BtY25lOS9jb250ZW50L2Zlc3RhX2RlbGxlX3Jvc2Uub2R0P19kPTc0UCZfYz0yZGY3NzJjNA?_d=74P&_c=30ccd645)

[Scarica materiali (foto/video/grafiche…)](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/nl/pmcne9/jw0r0d/h3vvee/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnZpY2VuemEuaXQvYWxiby9ub3RpemllLnBocC8zMTUxNjc?_d=74P&_c=50ab1e1e)

🔊 Listen to this