FERRARA, OPERAIO MORTO, IL SINDACO: "NOTIZIA TERRIBILE, NON SI PUÒ MORIRE SUL LAVORO"

Ferrara, 10 mag – “Una notizia terribile per tutta la città: nel terzo millennio non si può morire sul lavoro, per lavoro. La mia vicinanza alla famiglia del giovane operaio morto oggi a Ferrara”.

Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri

