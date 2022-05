(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 FERRARA, OLTRE 2MILA NEL SOTTO-MURA PER LA PARTENZA DELLA FLUO RUN. LO START DEL SINDACO: “VERSO ESTATE DI EVENTI CONTINUI”

Ferrara, 27 mag – Erano oltre 2mila corridori, ieri sera nel sottomura, alla partenza della Fluo Run, gara non competitiva definita come “l’evento che accende le città di notte”. Gli atleti si sono dati appuntamento già nel pomeriggio, per il warm – up collettivo, con insegnanti di fitness e di Zumba, per momenti di preparazione atletica di gruppo al ritmo di musica. Alle 21.30 circa il sindaco Alan Fabbri è poi stato lo starter di questa edizione: in prossimità del baluardo di Sant’Antonio – appassionati, agonisti, famiglie, persone di tutte le età – hanno percorso un tracciato nel centro cittadino, con ritorno al punto di avvio, per circa 5 chilometri. Qui link a post e video della partenza: https://fb.watch/dhDirXbUuf/

“Un modello di intrattenimento sano, fatto di sport e socialità, immerso in contesti di grande impatto. E la musica è ancora una volta collante ed energia positiva”, ha detto il sindaco Alan Fabbri, annunciando che “ci avviamo sempre più verso un’estate di grandi eventi e di programmazione continua. La ricchezza degli appuntamenti in calendario consentirà di intercettare tantissimi gusti, interessi, occasioni per il pubblico ferrarese e per i turisti. Una città viva è una città attrattiva”, ha detto il primo cittadino. Quello partito ieri sera, nel più puro stile dell’evento, è stato “un pacifico fiume in piena giallo”, come lo hanno definito gli speaker. Il kit di partenza prevedeva una maglia di quel colore, abbinata a occhiali e altri gadget fluorescenti, emblema della manifestazione che, partita da Ferrara, ha fatto il giro d’Italia, toccando, tra le altre, alcune delle piazze più importanti del Paese.

Tra gli oltre 2mila iscritti si sono registrate adesioni anche dalle regioni limitrofe, Veneto e Lombardia in primis. All’arrivo, ad attendere i partecipanti e il pubblico, c’era un’area ristoro, una festa finale con balli e musica e uno spazio foto con luce UV per evidenziare i colori fluo e immortalare la propria esperienza.

L’organizzazione dell’evento è a cura della Polisportiva Fluo Run Asd.

Qui link per ulteriori dettagli: https://www.fluorun.eu/

