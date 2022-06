FERRARA IN ARRIVO 20 NUOVI AGENTI, SITA (SAP FERRARA): BENE, MA NON SONO ANCORA SUFFICIENTI

(AGENPARL) – ROMA gio 30 giugno 2022

Sono in arrivo 20 rinforzi per la Questura di Ferrara che entreranno in servizio da domani. Il Segretario Provinciale del SAP commenta così la notizia: «È una bella notizia, peraltro diciassette sono tutti ragazzi che escono dalla scuola ma non sono ancora sufficienti. Entro la fine dell’anno dovranno uscire altre dieci persone in quiescenza, quindi abbiamo ancora bisogno di unità. Ma sicuramente è un numero importante quello che arriva, non ce lo aspettavamo così alto ora. Dobbiamo fare di tutto per accoglierli bene e dare loro la possibilità di rimanere a Ferrara. Che non siano solo di passaggio».

