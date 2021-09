VIBO VALENTIA Oltre 100 militari dell’Arma sono impegnati in questi giorni in controlli e perquisizioni nel Vibonese, per proseguire l’incessante azione di tutela della legalità e della sicurezza pubblica. Ancora una volta un’attenzione particolare è stata rivolta al contrasto del fiorente mercato degli stupefacenti, autentica piaga sociale anche a queste latitudini, che colpisce soprattutto i giovani, attirati e ingannati dall’effimera promessa di conseguire un’agevole fuga dalle difficoltà e dai disagi quotidiani. Numerose le perquisizioni operate in abitazioni e in casolari rurali, in particolare nelle località costiere di Capo Vaticano ed in una vasta area compresa tra il capoluogo, San Gregorio di Ippona e Mileto. Ed è proprio lungo le arterie della capitale normanna che un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Vibo Valentia, al cui comando è stato recentemente assegnato il Tenente Veronica Pastori, è stata fermata un’auto sospetta, a bordo della quale i militari hanno rinvenuto 150 grammi di cocaina purissima, abilmente occultata nel porta oggetti dello sportello del guidatore, tradito da un certo nervosismo durante le operazioni di controllo. (News&Com)

