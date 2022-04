(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 COPPA DEL MONDO – NELLA SPADA A PARIGI CHIUDE 11° VISMARA

L’AZZURRO SI ARRENDE ALL’ULTIMA STOCCATA ALL’OLIMPIONICO CANNONE

NEL FIORETTO A BELGRADO 9 AZZURRI NEL TABELLONE PRINCIPALE DI DOMANI

Il sabato di Coppa del Mondo per l’Italia si chiude con lo spadista Federico Vismara 11° a Parigi, sconfitto di una sola stoccata dall’olimpionico Cannone, mentre a Belgrado nuove fiorettisti italiani avanzano nel tabellone principale di domani. Proprio la domenica di Pasqua in Serbia sarà la giornata clou delle prove individuali di fioretto per donne e uomini, mentre il Francia andrà in scena la gara a squadra di spada maschile.

SPADA A PARIGI

Oggi nella giornata clou della gara individuale di spada maschile al “Challenge Monal” di Parigi ha sfiorato i “top 8” Federico Vismara. Lo spadista delle Fiamme Azzurre, protagonista di un’ottima prestazione nell’affascinante cornice dello Stade Pierre de Coubertin, ha concluso all’11° posto la prova di Coppa del Mondo in terra francese con il rimpianto di una sconfitta all’ultima stoccata (14-15) contro il transalpino e campione olimpico Romain Cannone.

Vismara aveva debuttato sulle pedane parigine superando per 15-14 l’ungherese Nagy in un match batticuore, uguale copione e stesso risultato nel turno successivo quando l’azzurro aveva sconfitto al minuto supplementare l’argentino Lugrones Ruggeri. Finale diverso, invece, nell’assalto contro l’olimpionico Cannone, che gli ha negato in extremis il pass per sognare la zona podio.

Fuori nel tabellone da 32 Andrea Santarelli, che aveva vinto per una stoccata il derby azzurro contro l’under 20 Enrico Piatti (14-13) prima di fermarsi contro il francese Allegre (11-15), e Gianpaolo Buzzacchino, bravissimo a superare nettamente l’ucraino e bronzo olimpico Reizlin (15-7), per poi arrendersi (11-15) allo statunitense Yoo.

Come il già citato Piatti, stop nel turno da 64 per Gabriele Cimini, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Andrea Vallosio.

Domani la tappa francese del circuito iridato si chiuderà con la competizione a squadre in cui l’Italia del CT Dario Chiadò schiererà un quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli e Federico Vismara.

FIORETTO A BELGRADO

Dopo la giornata di ieri dedicata ai turni preliminari femminili, oggi nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Belgrado sono stati nove gli azzurri a conquistare il tabellone principale nella gara maschile che vivrà la sua fase clou domani.

Per l’Italia del CT Stefano Cerioni erano già qualificati, per diritto di ranking, Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Subito dopo la fase a gironi, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, li aveva raggiunti Giorgio Avola. Dopo aver vinto i rispettivi incontri nei tabelloni preliminari, poi, hanno staccato il pass per il tabellone principale di domani anche Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Damiano Rosatelli e Davide Filippi, quest’ultimo qualificatosi dopo il successo in un derby azzurro contro Alessio Di Tommaso, uno dei tre italiani eliminati come Francesco Ingargiola e Alessandro Paroli.

Domani, nella Coppa del Mondo di fioretto a Belgrado, sarà dunque la giornata decisiva di entrambe le prove individuali, con i tabelloni da 64 che porteranno poi alle finali sia della competizione femminile che di quella maschile.

Tra le donne saranno 11 le azzurre in gara: Alice Voli, Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Erica Cipressa, Martina Batini, Beatrice Monaco, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Elena Tangherlini, Anna Cristino e Olga Rachele Calissi.

Nella prova degli uomini, invece, saliranno in pedana nove italiani: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Damiano Rosatelli e Davide Filippi.

La tappa serba del circuito iridato per fiorettiste e fiorettiste si concluderà nel giorno di “pasquetta”: lunedì 18, infatti, si svolgeranno le due gare a squadre. Il team azzurro femminile sarà composto da Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi, mentre la formazione maschile si schiererà con Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Parigi, 16 aprile 2022

Tabellone da 16

Cannone (Fra) b. Vismara (ITA) 15-14

Tabellone da 32

Allegre (Fra) b. Santarelli 15-11

Yoo (Usa) b. Buzzacchino (ITA) 15-10

Vismara (ITA) b. Lugrones Ruggeri (Arg) 15-14

Tabellone da 64

Kock (Hun) b. Cimini (ITA) 15-5

Kano (Jpn) b. Vallosio (ITA) 15-12

Santarelli (ITA) b. Piatti (ITA) 14-13

Elsayed (Egy) b. Garozzo (ITA) 15-11

Buzzacchino (ITA) b. Reizlin (Ukr) 15-7

Romero (Esp) b. Di Veroli (ITA) 15-14

Vismara (ITA) b. Nagy (Hun) 15-14

Classifica (223)

Gli italiani: 11. Federico Vismara, 18. Andrea Santarelli, 32. Gianpaolo Buzzacchino, 37. Gabriele Cimini, 49. Andrea Vallosio, 51. Davide Di Veroli, 55. Enrico Garozzo, 62 Enrico Piatti, 97. Giacomo Paolini, 102. Daniel De Mola, 106. Valerio Cuomo, 131. Simone Mencarelli

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE – Belgrado (Serbia), 16 aprile 2022

Tabellone da 64 (domani)

Luperi (ITA) – Rzadkowski (Pol)

Avola (ITA) – Daniel (Usa)

Bianchi (ITA) – Hamza (Egy)

Filippi (ITA) – Jurkiewicz (Pol)

Garozzo (ITA) – Macchi (ITA)

Rosatelli (ITA) – Choupenitch (Cze)

Marini (ITA) – Sido (Fra)

Foconi (ITA) – Davis (Gbr)

Tabellone preliminare da 64

Luperi (ITA) b. Hassan (Egy) 15-4

Rosatelli (ITA) b. Kim (Kor) 15-5

Macchi (ITA) b. Nagano (Jpn) 15-8

Marini (ITA) b. Olivares (Usa) 15-11

Filippi (ITA) b. Di Tommaso (ITA) 15-4

Chung (Kor) b. Ingargiola (ITA) 15-11

Bianchi (ITA) b. Mottiat (Bel) 15-3

Tabellone preliminare da 128

Luperi (ITA) b. Fritsche (Ger) 15-6

Rosatelli (ITA) b. Cuk (Srb) 15-9

Poscharnig (Aut) b. Paroli (ITA) 15-12

Macchi (ITA) b. Bodo (Rou) 15-2

Marini (ITA) b. Rhys Pollitt (Gbr) 15-5

Filippi (ITA) b. Van Egmond (Ned) 15-14

Di Tommaso (ITA) b. Schoppa (Ger) 15-11

Ingargiola (ITA) b. Borontov (Geo) 15-5

Bianchi (ITA) b. Peggs (Gbr) 15-8

Fase a gironi

Giorgio Avola: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Guillaume Bianchi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Davide Filippi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Francesco Ingargiola: 3 vittorie, 2 sconfitte

Edoardo Luperi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Tommaso Marini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alessio Di Tommaso: 4 vittorie, 2 sconfitte

Filippo Macchi: 3 vittorie, 3 sconfitte

Alessandro Paroli: 3 vittorie, 3 sconfitte

Damiano Rosatelli: 3 vittorie, 2 sconfitte

