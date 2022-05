(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 58° GPG “RENZO NOSTINI” TROFEO KINDER JOY OF MOVING

TITOLO ALLIEVI DI SPADA A GIOVANNI SINATRA (CUS CATANIA)

FIORETTO FEMMINILE ALLIEVE AD ALESSANDRA TAVOLA (COMENSE SCHERMA)

Nella quinta giornata del 58° Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione sono andate in scena due gare riservate alla categoria Allievi.

Vittoria di autorità di Giovanni Sinatra del Cus Catania nella spada maschile Allievi. L’atleta seguito dal maestro Matteo Scamarda, che si è aggiudicato anche il Grand Prix Kinder Joy of Moving, ha condotto una gara lunga con ben 205 partecipanti vincendo ogni assalto con un ampio scarto sugli avversari ed è approdato alla fase finale. Ai quarti ha superato 15-6 Mattia Iori del Club Scherma Koala, in semifinale ha battuto 15-11 Enea Bruzzone della Società di Scherma Leon Pancaldo e, nel match decisivo, si è imposto per 15-7 su Riccardo Magni del Circolo Schermistico Forlivese portando così nel medagliere il primo successo alla Sicilia. Terzo posto anche per Francesco Lolli del Club Scherma Roma.

Nel fioretto femminile Allieve Alessandra Tavola della Comense Scherma si è laureata campionessa italiana dopo avere sfiorato il titolo già l’anno scorso tra le Ragazze, in cui chiuse seconda. L’allieva dei maestri Serena Pivotti e Massimiliano Bruno, che ha portato a casa anche il trofeo del Grand Prix Kinder Joy of Moving, ha superato in finale Anita Sveva Betti dell’Accademia della Scherma Livorno col punteggio di 15-9. Hanno chiuso terze Sophia Di Paolo del Club Scherma Ancona e Chiara Ferrarini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

Domani in programma le gare di spada maschile Ragazzi e di spada femminile Allieve.

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SPADA MASCHILE ALLIEVI – Riccione, 15 maggio 2022FinaleSinatra (Cus Catania) b. Magni (Circolo Schermistico Forlivese) 15-7SemifinaliSinatra (Cus Catania) b. Bruzzone (Società di Scherma Leon Pancaldo) 15-11Magni (Circolo Schermistico Forlivese) b. Lolli (Club Scherma Roma) 15-9QuartiBruzzone (Società di Scherma Leon Pancaldo) b. Calabrò (Pisascherma) 15-11Sinatra (Cus Catania) b. Iori (Club Scherma Koala) 15-6Lolli (Club Scherma Roma) b. Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese) 15-12Magni (Circolo Schermistico Forlivese) b. Pardini (Club Scherma Lucca) 15-9Classifica (205): 1. Giovanni Sinatra (Cus Catania), 2. Riccardo Magni (Circolo Schermistico Forlivese), 3. Francesco Lolli (Club Scherma Roma), 3. Enea Bruzzone (Società di Scherma Leon Pancaldo), 5. Nicolò Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese), 6. Lorenzo Calabrò (Pisascherma), 7. Mattia Iori (Club Scherma Koala), 8. Emanuele Pardini (Club Scherma Lucca)

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO FEMMINILE ALLIEVE – Riccione, 14 maggio 2022FinaleTavola (Comense Scherma) b. Betti (Accademia della Scherma Livorno) 15-9SemifinaliBetti (Accademia della Scherma Livorno) b. Di Paolo (Club Scherma Ancona) 12-11Tavola (Comense Scherma) b. Ferrarini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) 15-3QuartiDi Paolo (Club Scherma Ancona) b. D’Angelo (Club Scherma Roma) 15-12Betti (Accademia della Scherma Livorno) b. Orrù (Pisascherma) 15-7Tavola (Comense Scherma) b. Cattaneo (Comini Padova) 15-12Ferrarini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Carraro (Comini Padova) 15-11Classifica (80): 1. Alessandra Tavola (Comense Scherma), 2. Anita Sveva Betti (Accademia della Scherma Livorno), 3. Sophia Di Paolo (Club Scherma Ancona), 3. Chiara Ferrarini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 5. Eleonora Carraro (Comini Padova), 6. Ginevra Cattaneo (Comini Padova), 7. Giulia Orrù (Pisascherma), 8. Sara D’Angelo (Club Scherma Roma)

