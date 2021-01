FARMACAP, PALUMBO-BAGLIO (PD): TAGLIO FIDO BANCARIO METTE A RISCHIO STIPENDI E OPERATIVITA’ AZIENDA, GESTIONE FALLIMENTARE RAGGI REGALO A PRIVATI

(AGENPARL) – Roma, 27 gen 2021 – “La razionalizzazione delle municipalizzate non è mai stata avviata ed è stata una presa in giro per i lavoratori e per la città.

Alle già gravi situazione di Ama e Roma Metropolitane si aggiunge quella di Farmacap che si è vista ridurre da MPS il fido bancario di 2.000.000 €, giustificato dalla riduzione del 20% del fatturato. Quanto appreso ieri in Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza, è la precondizione di ulteriori difficoltà gestionali e operativi per l’azienda. Del suo rilancio, più volte promesso in questi 5 anni di giunta Raggi, neanche l’ombra. Alla precaria situazione finanziaria si aggiunge anche l’opacità relativa alla selezione dell’ennesimo nuovo direttore generale. È a dir poco inopportuno, che a presiedere la commissione esaminatrice delle candidature sia stato indicato l’attuale DG ‘ad interim’, già dipendente Farmacap. Nonostante le rassicurazioni fornite ieri in commissione dal Commissario Straordinario, Dott. Marco Vinicio Susanna, riteniamo assolutamente anomala e poco trasparente tale procedura.

Questi fatti confermano quanto da noi più volte denunciato circa l’inadeguatezza di una gestione che sta portando al fallimento una società che in concomitanza dell’emergenza sanitaria potrebbe invece essere estremamente utile per sostenere le fasce più deboli dei cittadini romani. La sindaca Raggi è responsabile di quanto sta accadendo, è sua la decisione di un prolungato commissariamento dell’Azienda dal 2017 ad oggi. Ora sono a rischio anche gli stipendi dei dipendenti. Se questo è il rilancio di Farmacap voluto dalla giunta Raggi è evidente che le intenzioni erano di tutt’altra natura. Raggi e i suoi collaboratori sono responsabili di quanto sta accadendo, è assolutamente importante intervenire immediatamente sostenendo una società pubblica che può dare un contributo importante in questa fase, altrimenti sarà smascherata la volontà politica di svendere ai privati un prezioso patrimonio cittadino come quello delle farmacie comunali. Sosterremo in tutte le sedi la battaglia per il rilancio della società e saremo insieme ai lavoratori per salvaguardare l’occupazione e le professionalità interne a Farmacap”. Così in una nota i consiglieri del PD capitolino Valeria Baglio e Marco Palumbo.