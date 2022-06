(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Esami di Stato 2022, il video dell’esperta per affrontare le prove, dai crediti al colloquio orale. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Prosegue la campagna social del Ministero dell’Istruzione per accompagnare studentesse e studenti verso l’Esame di Stato 2022. Sui canali del MI è stato pubblicato un video con i consigli della Dottoressa Flaminia Giorda, Coordinatrice Nazionale del Servizio Ispettivo e della Struttura Tecnica deli Esami di Stato, con tutte le informazioni necessarie per affrontare le prove finali, dall’assegnazione dei crediti al colloquio orale fino al calcolo del punteggio delle prove.

In questi giorni, il Ministero sarà al fianco di studentesse e studenti con una serie di attività social e interventi di esperti che daranno consigli e ripercorreranno, insieme ai ragazzi e ai docenti, le modalità di svolgimento dell’Esame. Il Ministero accompagnerà le varie fasi di preparazione e sarà presente con la rubrica social #MIrisponde per rispondere alle domande e ai dubbi degli studenti. Infine, nei giorni dell’Esame il Ministero darà informazioni sulle tracce della prova scritta di italiano e sulle scelte dei candidati accompagnando il racconto della Maturità anche attraverso la voce delle studentesse e degli studenti con gli hashtag #Mimaturo #Esamidistato2022 #Maturità2022.

Il video: https://youtu.be/h3PXPy3NcYE

Roma, 9 giugno 2022

🔊 Listen to this