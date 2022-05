(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Edith è arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2016. Oggi abita a Sulbiate (MB) e il lavoro nella mensa nelle scuole le consente di unire la passione per il cibo a quella per i bimbi. In futuro sogna di aprire un ristorante di cucina italiana, africana e araba. Foto © Sodexo.

UNHCR premia oltre 100 aziende con il logo Welcome – Working for refugee integration

L’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, ha annunciato oggi i nomi delle 107 grandi, piccole e medie imprese e delle 41 organizzazioni della società civile premiate con i loghi Welcome e WeWelcome per l’edizione 2020/2021, per il loro impegno a favore dell’integrazione lavorativa dei rifugiati.

Fra le aziende premiate spiccano i nomi di Barilla, Carrefour, Decathlon, Gucci, Ikea, Leroy Merlin, Mutti, Nespresso, Reale Mutua e tante altre. La premiazione avverrà, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2022, il prossimo 13 giugno nel corso di un evento pubblico ospitato dal Comune di Roma.

Il premio, giunto alla sua quarta edizione, valorizza il grande impegno del mondo delle imprese nei confornti dei rifugiati. Cresciuto nel numero di imprese partecipanti, oggi Welcome – working for refugee integration non rappresenta solo un premio, ma un vero e proprio programma di inclusione lavorativa. In questi anni, grazie al progetto, sono state costituite numerose corporate partnership tra aziende italiane e organizzazioni della società civile. Il supporto ai rifugiati e alle rifugiate, inoltre, è diventato sempre più un focus importante delle politiche di diversity&inclusion delle aziende che operano in Italia. In quattro edizioni del progetto, sono oltre 350 le aziende premiate per aver favorito l’inserimento lavorativo di oltre 10.000 beneficiari di protezione.

“Welcome rappresenta per noi un particolare motivo di orgoglio – dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino – il progetto dimostra in maniera evidente come la sinergia tra settore privato, istituzioni e organizzazioni della società civile possa avere un impatto fortemente positivo per tutti, per i rifugiati stessi e per l’intero apparato produttivo. È un progetto che conferma inoltre – prosegue Chiara Cardoletti – il grandissimo potenziale in termini di competenze e professionalità che i rifugiati portano con se’ nei paesi che li accolgono e che può rappresentare un valore aggiunto per le imprese che operano in Italia”.

Le imprese che partecipano al progetto aiutano l’UNHCR a perseguire l’obiettivo di un modello di società che si adopera per prevenire e combattere xenofobia e razzismo nei confronti di chi è stato costretto ad abbandonare la propria terra e che ha trovato protezione nel nostro paese.

Il progetto è sostenuto dal Ministero del Lavoro, da Confindustria e dal Global Compact Network. Si avvale inoltre del supporto della Fondazione Tent e della Commissione Europea.

Le aziende ed altri enti vincitori 2020-21:

LOGO WELCOME – WORKING FOR REFUGEE INTEGRATION: (grandi, medie e piccole aziende)

GRANDI AZIENDE

ALICE PIZZA NEGOZI SRL

AUBAY Italia S.p.a.

BARILLA S.p.A.

BLUSERENA S.p.A.

BRICOCENTER Italia sr.l

BURGER KING RESTAURANTS ITALIA

CAPGEMINI Italia

CAPP-PLAST

Coop. NUOVA SOCIALITA’ Coop. Soc. Imp. Soc. ONLUS

DECATHLON ITALIA

FIDIA FARMACEUTICI

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES

GRUPPO SCAI (SCAI CONSULTING)

GUCCI

HILTON ITALIA Srl

IKEA Italia Retails

INALPI

LA SESSOLA SERVICE (JW Marriott)

LEROY MERLIN Italia s.r.l.

LOMBARDINI Srl – Kohler Engines EMEA

MANPOWER

MUTTI S.p.A.

NESPRESSO Italiana

NORAUTO ITALIA S.p.A.

OPENJOBMETIS

ORIENTA Spa

PAVIMENTAL S.p.A.

PRINCES INDUSTRIE ALIMENTARI

RANDSTAND Italia

RANDSTAND Services

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

SODEXO ITALIA S.p.A.

The ADECCO GROUP Italia

VIVALDI & CARDINO S.p.A.

MEDIE AZIENDE

COOPERATIVA SOCIALE QUID

FARCK

FLUNCH ITALIA

FRANDENT GROUP S.R.L.

GHMS VENEZIA SPA – Hilton Molino Stucky Venice

ICARUS

R. & P. COMPANY srl

RISTOSI’ S.R.L.

SICC TECH

SINCRO HD

STRONGHOLD Italy

UNIQLO Europe Ltd Italian Branch

VICO Spa (Hilton Como)

PICCOLE AZIENDE

ABANTU Società Cooperativa Sociale

AFFUMICO srls

AGRICOLA CALAFATA – società cooperativa sociale di comunità impresa sociale

ALMO NATURE BENEFIT S.p.A.

ARCHIGINNASIO

ARCI COMITATO TERRITORIALE VALDERA APS

ASC – società licenziataria per McDONALD’S Italia

Ass. FRANCESCO REALMONTE Onlus

ASSOCIAZIONE LACHESI

ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA DI BERGAMO

AZIENDA AGRICOLA DI CASSANO ALESSIA

AZIENDA AGRICOLA di PITIANA

AZIENDA AGRICOLA IL LAGO

AZIENDA VITIVINICOLA GIULIA

BORGO MONCALVO AZIENDA VITIVINICOLA

CAMPING FLORENZ DI VITALI GIANFRANCO & C SNC

CASA di RIPOSO G.B.TAYLOR

CASCINA SABBIONE

CE.F.A.S. – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione

COOPERATIVA SOCIALE SIAMO

DOMETICHS

EUROPEAN SYSTEM INDUSTRIAL

EUROPRINT

FONDAZIONE CAPELLINO

Forno Maurizi

FP MECCANICA SRL

GELATERIA CIACCI snc

GO SRL

GUSTAMENTE PUGLIA APS

I PAPA’ DEL CALCETTO S.S.D.

Il BORGO srl

ISOLABELLA DELLA CROCE

ITTICA M&G sas

L’ANTICO FORNO S.A.S.

M&B artigiana

MARAMAO scas

MENAME’

MONTEC

NICOLI & POZZATO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLI

NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE

OFFICINE BRUNI

OLYTECMA ITALIA

PROGETTO MIRASOLE Impresa Sociale Srl

PULIMPIU SRL

RIPARO, Soc. Coop. SoC. Agricola

RISTORO s.r.l.

SALEMI PINA SOC.AGR.SRL

SAMERYA Italy srl

SCAIOLA GASTROPASTICCERIA

SCROFANI ARREDO INFISSI SOC. COOP

SHARE srl

SILKY

Soc. Agr. AGAPE

SVILUPPAMENTE COOPERATIVA SOCIALE

TECNOMECCANICA s.r.l.

TOBILI Soc. Coop.

VAMOS

LOGO WE WELCOME (cooperative, onlus, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, servizi per il lavoro ed enti locali):

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale

Associazione culturale Linaria

Associazione di Promozione Sociale Cambalache

Associazione Diakonia Onlus

Associazione Geos Onlus

Associazione NEXT Aps

BABEL COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.

C.V. – Creare Valore Società Cooperativa Sociale

Ciac Onlus

CIES ONLUS (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo ONLUS)

CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS ONLUS

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS

Cooperativa Crescere Insieme scs onlus

Cooperativa Sociale Il Sestante

Cooperativa Sociale LE SOLEIL

COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS

Cooperativa Sociale MEDITERRANEO, O.N.L.U.S.

Cooperativa Sociale Sanitaria Delfino

Croce Rossa Italiana Comitato di Milano

CSD Commissione Sinodale per la Diaconia

Dedalus Cooperativa sociale

DiaLogos Società Cooperativa Sociale

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

Fondazione Difesa Fanciulli

Fondazione ENGIM

FONDAZIONE HUMAN AGE INSTITUTE

I.F.O.A.

Il Punto

Istud Business School

LESS Società Cooperativa Sociale a r.l. – ETS

Liberitutti scs

Mestieri Lombardia Agenzia Milano4

On The Road Società Coop. Sociale

Passwork – impresa sociale scs onlus

Porto Alegre Cooperativa Sociale a r.l.

Progetto Tenda – Sportello Lavoro

Randstad HR Solutions

Soleterre ONLUS

SOLIDARIETA’ E SVILUPPO SOC. COOP. E IMPRESA SOCIALE

Symploké Cooperativa Sociale

UN MONDO DI GIOIA

Verranno inoltre conferite due menzioni speciali:

– alla Camera Nazionale della Moda Italiana per il progetto “Fashion Deserves the World”

– ad Assolavoro per le attivita’ a favore dei rifugiati realizzate in accordo con i sindacati di categoria.

