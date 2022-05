(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Energia: Squeri (FI), tetto al gas necessario, siamo già in emergenza

“Il prezzo del gas naturale vola ancora in Europa, è una situazione insostenibile. Ha ragione Antonio Tajani: abbiamo bisogno di un tetto europeo al prezzo del gas, e subito, perché siamo già in emergenza da mesi”. Così il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri. “L’Ue mostri più coraggio, questo è il momento di intervenire. Facciamo in modo che nel Transport system operator (TSO) possa entrare gas solo rispettando un tetto massimo funzionale, pari a 60 euro per Megawattora, che consentirebbe comunque un grande guadagno a chi vende il gas, garantendo però un carico economico sopportabile a chi lo acquista”, conclude.

🔊 Listen to this