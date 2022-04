(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Energia, Gribaudo (PD): Il Governo affronti anche il tema del teleriscaldamento

“Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento costante del costo dell’energia dovuto alla ripresa delle attività economiche dopo la pandemia e al conflitto in Ucraina. Secondo ARERA, l’ Autorità di regolazione del settore: il prezzo spot del gas naturale al TTF ha subito aumenti del 500% già nel corso del 2021. Il Governo è intervenuto a più riprese per contenere gli effetti di questi rincari attraverso un alleggerimento fiscale, per uno stanziamento complessivo di 17,5 miliardi. Tra queste misure si trova la riduzione dell’Iva sul al 5%. Dopo l’accoglimento dell’ordine del giorno il Governo inserisca il teleriscaldamento tra i servizi beneficiari dello sgravio. Questo servizio alla fine del 2019 contava complessivamente un’estensione di 5000 km, con 331 reti e una potenza termica di 9,6 GW. Parliamo di migliaia tra famiglie e imprese fortemente impattate dall’aumento delle bollette di questi mesi. A titolo d’esempio nella sola città di Torino ci sono 450.000 residenti che utilizzano questa modalità di riscaldamento”. Lo dichiara la deputata dem Chiara Gribaudo.

“Si tratta di una misura utile che va a sostegno di migliaia di utenze e di centinaia di comuni. La situazione attuale – conclude Gribaudo – va a penalizzare paradossalmente proprio quelle famiglie che hanno scelto una modalità meno inquinante per riscaldare le proprie abitazioni, sfruttando calore “di scarto” che sarebbe altrimenti disperso nell’ambiente. È quindi doveroso intervenire al più presto per correggere questa stortura”.

Roma, 14 aprile 2022

