(AGENPARL) – gio 23 giugno 2022 Energia, Bernini (Fi): tetto a prezzo gas necessario ma non sufficiente

“L’inflazione che cresce in modo esponenziale è sempre una tassa iniqua, e in questo momento i suoi effetti sui bilanci di famiglie e imprese sono ancora più gravi perché c’è stata una sottovalutazione generale: l’anno scorso si pensava infatti che fosse una fiammata temporanea ma purtroppo non è stato così”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo al Festival del Lavoro di Bologna.

“In questa situazione di emergenza, determinata da un uno-due micidiale costituito da pandemia e guerra, il tetto europeo al prezzo del gas è una misura assolutamente necessaria ma non sufficiente. Necessaria perché senza imporre un tetto, anche a fronte di erogazioni ridotte, noi continueremo a finanziare la Russia e la guerra di Putin. Vanno quindi vinte a tutti i costi le resistenze dei Paesi che considerano un rischio il price cap per le proprie economie: se un giorno ricevi 100 in termini di gas e la settimana dopo ricevi 50 e paghi la stessa cifra siamo di fronte a una manovra a tenaglia, a un ricatto che va spezzato prima possibile. Ma in Italia c’è anche un problema di coesione sociale da salvaguardare, e quindi bisogna predisporre un altro paracadute riducendo per le categorie più penalizzate e per le famiglie a basso reddito sia le accise che gli oneri di sistema” – ha concluso la presidente Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

